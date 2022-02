© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Durante los próximos siete días, los astros influirán positivamente en las personas de este signo permitiéndoles ver con mayor claridad qué cosas les convienen y qué cosas deben evitar. En el ámbito de los negocios será una semana de gastos imprevistos. Ocurrirá una avería en las instalaciones o en la maquinaria de tu emprendimiento comercial que necesitará ser reparado de forma urgente para que las actividades puedan continuar con total normalidad. El problema es que tú no tendrás los recursos económicos necesarios. Sin embargo, un pariente con el que últimamente has tenido algunos roces podrá prestarte el dinero que requieres. Será cuestión de guardar el orgullo y hacer lo que necesites hacer para salvar tu negocio. En el terreno del amor, los hombres y las mujeres de este signo que estén en pareja vivirán una crisis muy fuerte durante esta semana. Los problemas estaban latentes desde hacía tiempo pero un hecho accidental que ocurrirá durante los próximos días hará que los inconvenientes salgan a la luz. Será una semana dura a nivel sentimental pero sumamente beneficiosa. Los astros te aconsejan que reflexiones y te sinceres contigo mismo. El tedio les ha ganado la batalla a tu compañero sentimental y a ti, tal vez sea un buen momento para darse un tiempo y pensar mejor las cosas. Tendrás un fin de semana con una gran actividad social, disfrútalo, vive el ahora, lo que tienes frente a ti y no te inquietes por los problemas que el futuro pueda depararte. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)