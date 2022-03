© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito financiero y de negocios, surgirán nuevas y mejores oportunidades en lo referido a temas económicos. Si organizas tu presupuesto será más fácil administrar tu dinero y guardar algunas reservas para los imprevistos que puedan surgir en el futuro En el ámbito laboral, surgirá durante esta semana la posibilidad de un viaje ligado a tu profesión. Estarás muy ilusionado pero lamentablemente ocurrirán cosas que provocarán una postergación inevitable del mismo. No te deprimas, todo ocurre por algo. Llegará el tiempo en el que entiendas los beneficios que el retraso de este viaje tendrá para ti. En el terreno del amor, el hombre de este signo descubrirá esta semana que su pareja ha tenido un pasado sexual mucho más activo del que él creía. Ella no ha sido quien te lo ha contado y eso te molesta aún más. Los astros te invitan a la reflexión, no tiene ningún sentido que te atormentes por eso, en la actualidad tu compañera sentimental está entregada a ti en cuerpo y alma y eso es lo único que realmente importa. Por su parte, la mujer de este signo deberá proponerse evitar los conflictos con la familia de su pareja. Aunque tú tengas razón al quejarte debido a que los parientes de la persona que amas se entrometen mucho en tu relación, intenta calmarte y conseguir las cosas a través de una conversación pacífica y armónica y no a través de una confrontación agresiva. De esta forma te irá mucho mejor con tu pareja.