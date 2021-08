© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Agosto de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario se sentirá con mucha vitalidad durante esta semana y la encauzarán a través de deportes extremos o de alta exigencia. En el ámbito laboral, se producirán grandes cambios que durarán hasta la próxima semana. Uno de ellos te afectará directamente. Te propondrán un traslado a otro país, si no aceptas no podrás seguir trabajando para la misma empresa. Tus opciones serán aceptar el traslado o aceptar un despido. No le tengas miedo a los cambios, te traerán muchos más beneficios de los que puedes imaginar. En el terreno sentimental, será una semana complicada para los hombres y mujeres de Acuario. Durante los próximos días, las personas de Acuario que estén atravesando una crisis con sus parejas tendrán una discusión que será decisiva para el futuro de la relación. Será una pelea muy fuerte en la que ambos miembros de la pareja dirán cosas hirientes. La persona que amas o que creías amar te hará recriminaciones que serán completamente injustas. No obstante, no es aconsejable que tomes una determinación apresurada, espera a que pasen unos días para que puedas tranquilizarte y analizar lo sucedido con mayor objetividad Por su parte, las personas de este signo que estén solas tendrán una excelente semana. A partir del lunes comenzará un período muy favorable para las relaciones sentimentales. Si estás solo no debes permanecer encerrado en tu casa. Los astros indican que las próximas noches serán ideales para conocer a alguien, está en ti aprovecharlas o no. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)