ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral, será una semana de mucho trabajo y muchas exigencias, lamentablemente tu estado emocional no será el más adecuado, intenta controlar tu temperamento y no contestar agresivamente a la gente que trabaja contigo. Esta semana, todas las personas de Acuario tendrán un mucha suerte en todo lo referidos a temas económicos. El dinero llegará a ti de las formas más inesperadas, a través de regalos de familiares o por el pago de haberes atrasados. Sin embargo, los astros indican que es un excelente momento para ahorrar todos los ingresos que lleguen a ti durante los próximos días, pero es desaconsejable que lo inviertas o lo gastes. Debes ser muy prudente con el empleo que hagas de dicho dinero. En el ámbito financiero y de negocios, a partir del lunes comenzará para Acuario un período de mucha prosperidad económica y abundancia. Se te presentarán muy buenas oportunidades para invertir el dinero que has ahorrado durante tanto tiempo, y dicha inversión te dará en un futuro cercano excelentes dividendos. En el terreno sentimental Acuario tendrá una semana complicada. Tienes una relación estable desde hace mucho tiempo y te sientes muy bien con tu pareja. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a alguien que te hará sentir sensaciones intensas que nunca antes habías experimentado. Esta persona será como una especie de huracán que arrasará toda la estabilidad emocional que creían poseer y hasta les hará preguntarse de si en verdad aman a sus parejas. No te precipites, el tiempo te irá aclarando todas tus dudas.