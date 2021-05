© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Será una semana para que todas las personas de Acuario la empleen en mejorar las deficiencias de su temperamento. Te cuesta mucho poner límites a las otras personas y te cuesta exigir lo que por derecho te corresponde. Trabaja esos aspectos durante los próximos días debido a que contarás con un buen auspicio planetario que te permitirá realizar grandes avances. En el terreno amoroso, la mujer de Acuario vivirá una semana con muchas preocupaciones. Sientes que tu relación ha entrado en una meseta gracias a la monotonía de la rutina. Amas a tu pareja y no quieres perderlo pero a la vez no sabes qué debes hacer para modificar esta situación. Un amigo te dará un buen consejo el fin de semana y tú decidirás implementarlo. Le propondrás a tu pareja cambios en la relación. Tus intensiones son buenas y tu compañero sentimental pondrá todo de su parte, no obstante el experimento no dará buenos resultados. La presión que generará en ambos los cambios alterará sus estados anímicos y hará que se vuelvan más incompatibles que nunca. Los astros te aconsejan que dejes el futuro de tu relación en manos del tiempo. En el ámbito laboral, Acuario deberá estar muy atento esta semana. Uno de tus colegas se está quedando con los méritos y los reconocimientos de tu trabajo. No debes dejar que eso ocurra, será una excelente oportunidad para que exijas lo que es tuyo y que les demuestres a todos que tienes el carácter suficiente para defender lo que es tuyo.