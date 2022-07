© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario se sentirá muy nostálgica esta semana.. Tus recuerdos de la infancia más dolorosos surgirán en tu mente una y otra vez. Sin embargo, los astros te aconsejan que dejes el pasado atrás porque estás desperdiciando una valiosa energía. En vez de eso, concéntrate en tu presente y en todo lo bueno que tienes actualmente en tu vida A nivel laboral, las personas de Acuario tendrán una excelente semana. Estás muy feliz y cómodo en tu lugar de trabajo. Sin embargo, si quieres seguir creciendo profesionalmente deberás buscar otros horizontes laborales porque has alcanzado la máxima posición dentro del lugar en donde estás. Los astros indican que no habrá cambios laborales por el momento pero sí es un período muy propicio para que refuerces tu preparación a través de algún curso. En el terreno económico, sentirás esta semana muchos deseos de aumentar tus recursos. Estarás ansioso por invertir tus ahorros pero esa ansiedad puede jugarte en contra. La clave para ti será no improvisar. Si te interesa un proyecto, adelante, pero infórmate bien y haz un plan ordenado, no improvises porque no te irá bien. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Acuario estarán muy preocupados por tu vida sentimental durante esta semana. Desde hace algunos meses has notado un cambio negativo en tu relación con respecto al ámbito sexual. Tu pareja ya no desea tener intimidad contigo y pone excusas constantemente. Sin embargo, si eres sincero reconocerás que a ti te pasa lo mismo, ya no lo deseas como antes. La relación se ha enfriado mucho y a menos que ambos hagan algo para salvarla, es casi seguro que ocurra una próxima separación.