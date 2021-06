© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana la gente de Acuario tendrá una vida social muy activa, con muchas invitaciones a fiestas y reuniones, las cuales te ayudarán mucho a mejorar tu estado anímico pero a la vez resultarán perjudiciales para tu economía. Los astros te aconsejan que salgas pero que te moderes al momento de gastar, sobre todo en el tema de las bebidas alcohólicas. En el ámbito laboral, será una semana en donde te replantearás tu vocación. Estás muy cómodo en tu lugar de trabajo, tienes una excelente relación con tus compañeros de trabajo y con tus jefes, ganas un buen sueldo y ocupas un cargo de jerarquía en la compañía en donde trabajas. Sin embargo, sientes que no estás satisfecho. Desde hace unos meses has comenzado a sentir una necesidad de cambiar de actividad y realizar algo que te produzca mayor satisfacción espiritual, aunque todavía no sepas bien a qué dedicarte. No pretendas tener todas las respuestas de golpe, con el tiempo irás encontrando tu camino. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Acuario tendrán una semana de reconciliaciones. Le has hecho recriminaciones completamente injustas a tu pareja y ella se ha ofendido profundamente. Desconfiaste de ella y es normal que ahora no quiera saber nada contigo. Has intentado todo para lograr que él o ella te perdone pero no has tenido buenos resultados. Sin embargo, durante los próximos días lograrás convencer a la persona que amas que regrese contigo, aunque para lograrlo deberás hacer promesas que luego te costará mucho cumplir. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)