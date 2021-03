© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral, las personas de Acuario deberán esta semana aprender a controlar sus fantasmas. Estás exagerando un poco las cosas, tu necesidad de controlarlo todo te lleva a una situación en la que apenas ocurre algo inesperado comienzas a pensar que hay alguien que desea perjudicarte. Por ahora tus suposiciones son erradas, no obstante tu desconfianza puede ofender a las personas que trabajan para ti y que te son leales. Relájate y deja la paranoia de lado. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comprenderás que no te beneficia luchar siempre contra la corriente. Cuando realmente creas que tienes la razón, pelea por imponer tu opinión pero en el resto de las situaciones no te será de mucha utilidad buscar la confrontación. Necesitas entablar relaciones armónicas con todas las personas que conforman los eslabones de tu cadena productiva, con los clientes, con los proveedores y con los empleados. Si logras conseguirlo verás que todas las cosas te resultarán mucho más fáciles. Los días que componen el fin de semana estarán muy activos en lo que se refiere a la vida social. Te propondrán salidas a fiestas, reuniones y surgirá alguna posibilidad de realizar un viaje corto. Las personas de este signo que estén solas deben aprovechar al máximo estas oportunidades porque sin duda conocerán a alguien con quien podrán entablar una relación sentimental. Por su parte, los que ya estén en pareja vivirán una excelente semana en el terreno amoroso. Finalmente has encontrado a una persona que además de amor te da contención. Disfruta intensamente los próximos días junto a quien amas. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)