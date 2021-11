© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el terreno del trabajo, esta semana debes comportarte de una forma sumamente prudente con una persona de sexo femenino que posee más jerarquía que tú dentro de tu lugar de trabajo. Con esta mujer has tenido algunos roces y ella es la responsable de que tus capacidades no se luzcan debido a que se encarga de que te otorguen tareas que están muy por debajo de tu capacitación No lo puedes permitir que las cosas continúen de esta manera porque si no haces nada, tu continuidad laboral se verá seriamente comprometida durante los próximos meses En el ámbito financiero, tu emprendimiento comercial está afrontando una fuerte crisis y estás intentando todo para lograr salvarlo. Tiene mucha experiencia en tu actividad comercial, sin embargo existen profesionales que podrían darte un punto de vista muy útil para sacar adelante tu negocio. Esta semana, un amigo te recomendará a uno de estos profesionales, acude a él y verás como las cosas empiezan a mejorarse de a poco. En el terreno del amor, el hombre de Acuario deberá tomar importantes decisiones durante esta semana. Tienes poco tiempo para dedicarle a tu pareja, se ven tan poco que se han convertido prácticamente en dos extraños. Tal vez, lo mejor para ambos sea concluir la relación. Por su parte, la mujer de Acuario deberá reflexionar esta semana sobre su vida sentimental. Estás distanciada de tu pareja debido a una fuerte discusión durante la cual dijiste cosas que nunca deberías haber dicho. Los astros te aconsejan que le pidas perdón cuanto antes a la persona que amas. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)