ACUARIO (21/1 al 19/2) Comenzarás esta semana con muy buenas noticias que te pondrán de muy buen humor. En el amor, conocerás a alguien a través de la Internet y descubrirás que tienen muchas cosas en común. Hay muchas posibilidades de que puedas comenzar con esta persona una relación sentimental pero no será de inmediato, él o ella deberá resolver asuntos de su vida para poder estar contigo Esta semana una persona de tu círculo íntimo de amigos te hará sentir confundido. Su repentino desinterés te llenará de melancolía y comenzarás a preguntarte si hiciste algo que pudiera lastimarlo u ofenderlo. No tiene nada que ver contigo, él o ella estará experimentando algunos problemas existenciales que todavía no querrá compartir contigo. Dale tiempo y no te impacientes. Será una semana en el que diversas circunstancias te obligarán a reflexionar sobre la forma en la que te estás tomando la vida. Ya no eres un adolescente y es necesario que actúes con mayor madurez. En el trabajo, esta actitud te puede costar muy cara. Eres muy inteligente y eficiente pero en ocasiones das la impresión de que no eres capaz de tomar nada en serio. Desde hace tiempo que aspiras a un cargo pero tus superiores están dudando en dártelo debido precisamente a esto. No saben si serás capaz de asumir seriamente una responsabilidad tan grande. Modifica tu comportamiento porque todavía estás a tiempo de cambiar las cosas.