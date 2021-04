© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Las personas de Acuario vivirán una semana muy intensa a nivel emocional. Hay heridas psicológicas de tu infancia que a pesar del tiempo transcurrido no has logrado superar. Sin embargo, una persona cercana a ti te convencerá de que comiences a realizar una terapia psicológica que no sólo te ayudará a sobreponerte a tu pasado sino que además lograrás mejorar tu presente. Aquellos que tengan una sociedad deben manejarse con mucha prudencia porque los astros indican que existirán desacuerdos graves y rupturas abruptas de sociedades comerciales. En el terreno amoroso, la mujer de Acuario descubrirá que todos los prejuicios que supo tener hacia su familia política eran completamente infundados. Durante las próximas semanas te verás obligada, debido a la enfermedad de un miembro de la familia, a pasar más tiempo con ellos. Esto resultará muy bueno para ti porque los conocerás mejor y aprenderás a quererlos y a respetarlos. En tanto que el hombre de Acuario se mostrará impaciente con su pareja. Estás seguro de tus sentimientos y quieres comprometerte más con la relación a través de una convivencia. Sin embargo, la mujer que amas todavía no quiere ese nivel de compromiso. Ten un poco de paciencia porque serás bien recompensado. En tanto que las personas de Acuario que estén solas empezarán a sentir esta semana una gran nostalgia por una relación pasada que en su mente han idealizado. Tendrán muchas ganas de buscar a esa ex pareja y de reencontrarse con ella. Los astros te aconsejan que aprendas a llevar tus relaciones sentimentales de una forma más madura y que dejes las fantasías románticas para los adolescentes.