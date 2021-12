© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Será una semana muy importante en todo lo referido a concreciones. Lo que has deseado por tanto tiempo comenzará a hacerse realidad. Tus proyectos, tanto a nivel sentimental como a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante. Aquellos planes que estaban estancados comenzarán de a poco a avanzar y lo que hasta hace unos meses te parecía imposible, sucederá. Llegarán nuevas personas a tu lugar de trabajo y esto te provocará mucho estrés porque sentirás que tendrás mucha más competencia que antes. Sin embargo, las nuevas incorporaciones de personal te beneficiarán porque se hará mucho más evidente beneficios que tu experiencia y que tus capacidades aportan a la empresa. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será indispensable para esta semana que te armes de paciencia. Quieres que tu esfuerzo obtenga resultados inmediatos y al no conseguirlos te angustias y te desesperas. No obstante, la vida tiene sus propios tiempos, conserva la calma porque tu espera será recompensada. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de este signo pasarán por momentos de mucha angustia durante esta semana. Hay cosas del pasado que te han causado un gran dolor y que temes puedan volver a repetirse. Si quieres avanzar con tu relación deberás dejar atrás los fantasmas del pasado. Los astros te aconsejan que busques ayuda terapéutica si sientes que no puedes lidiar con tus temores por ti mismo. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)