© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 5 al 11 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Las personas del signo de Acuario recibirán durante esta semana un poco de alivio en sus asuntos financieros y económicos. Has tenido que padecer una etapa de muchas preocupaciones económicas. No obstante, a partir del lunes empezará un ciclo en donde se producirán acontecimientos muy beneficiosos para tu presupuesto. Las cosas empezarán a darse con mayor facilidad y no tendrás que esmerarte tanto para alcanzarlas. No estropees este excelente momento con inseguridades o temores. Aumenta tu prosperidad material agradeciendo a la vida por toda la abundancia que recibirás y recuerda sentirte digno y merecedor de ella. Las personas de Acuario también contarán esta semana con una protección astral para todo lo relacionado con la salud. Tendrás una muy buena energía y esto se verá reflejado en una salud fuerte y vigorosa A partir del de semana empezará un período bendecido, ideal para quienes tengan que someterse a operaciones complicadas. Si te estás recibiendo un tratamiento, verás que lo concluirás más rápidamente de lo que esperabas y con excelentes resultados. En el ámbito de laboral, tu creatividad estará muy incentivada esta semana. Tendrás ideas muy innovadoras, sin embargo puede que sean demasiado novedosas y que todavía la empresa en donde trabajas no esté lista para ponerlas en práctica. No te rindas, recurre a quienes necesites para obtener los conocimientos que te hace falta para llevar a la práctica tus proyectos. En el ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Acuario estarán bastante tristes durante esta semana. Tu relación está muy deteriorada y aunque te duela, estás comenzando a aceptar que lo mejor será una separación. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)