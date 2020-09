© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) Será una semana ideal para que te liberes de los miedos que te impiden concretar tus proyectos y te animes a perseguir tus sueños. De a poco, irás encontrando soluciones para todos los obstáculos que se te presenten en el camino. Si tus sueños se relacionan con emprendimientos comerciales, los beneficios económicos que obtendrás serán muy altos y te permitirán vivir con ciertos lujos En el terreno laboral te esforzarás pero no conseguirás ningún resultado y tendrás la mala suerte de que a tu jefe no se le escapará ninguno de tus errores. Has estado ahorrando durante mucho tiempo y ahora deseas invertir tus recursos en algún proyecto. Sin embargo, no tienes ninguna idea innovadora o emprendimiento que te interese realizar particularmente. Esta semana aparecerá en tu vida una persona de sexo masculino que tiene lo que a ti te falta, esto es una idea bien desarrollada para un proyecto comercial muy interesante. Asóciate con él y ambos saldrán ampliamente beneficiados En el terreno estás atravesando un mal período. Tenías a la pareja perfecta pero tus continuas equivocaciones la alejaron de ti. Esta semana los astros impulsan a que los hombres y mujeres de este signo intenten reencuentros y reconciliaciones con aquellas personas que amaron y que por sus errores perdieron. Por supuesto, no será una tarea fácil, deberán demostrar que han cambiado. La mejor manera de demostrarlo es comportarse con mucha calma y darle a la pareja el tiempo que necesite para decidir, sin presionarlos.