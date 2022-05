© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral, las personas de Acuario tendrán una semana muy activa. Debido a un repentino aumento en el flujo de trabajo, vivirás días de mucha agitación e intensidad. Como estarán desbordados de trabajo, tu jefe te asignará tareas a las que no estás habituado y eso aumentará tu nerviosismo porque no sabrás si podrás llevarlas a cabo en forma correcta. Esta situación en tu área laboral repercutirá negativamente en tu humor, estarás demasiado intolerante y esto puede generarte roces con tus compañeros de trabajo. Mantén la calma porque lograrás realizar satisfactoriamente todas las tareas que te sean encargadas. En el ámbito económico, no debes dar ni prestar dinero durante los próximos quince días. Los astros indican que las próximas dos semanas las personas de este signo estarán muy mal auspiciadas en todo lo que se relaciones con temas de dinero, el cual se te irá de las manos como agua. Es inútil que intentes ahorrar, pero por lo menos intenta disminuir tu pérdida de recursos económicos no haciendo préstamos que nunca vas a recuperar. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Acuario vivirán una semana tormentosa. Tu pareja está teniendo comportamientos extraños que te han despertado la alarma de una posible infidelidad. Elige el mejor camino para despejar tus dudas y pregúntaselo directamente a la persona que amas. Al principio tu pareja rehuirá el tema pero el fin de semana accederá a decirte la verdad. Tendrán una conversación y será muy difícil que la relación continúe después de ella.