Durante esta semana deberás ser muy cuidadoso con las personas que se te acercan, estarás muy vulnerable emocionalmente y será muy fácil desestabilizarte. Evita a toda costa que la negatividad de esas personas afecte tu vida familiar o sentimental. En el ámbito laboral, has tenido últimamente muchos problemas con uno de tus superiores. Estabas muy desanimado porque pensabas que no era posible que las cosas se solucionaran. Sin embargo, esta semana surgirá un nuevo proyecto que requerirá de un trabajo en equipo, durante el desarrollo del cual tu jefe y tú podrán limar asperezas y solucionar definitivamente el conflicto que habían tenido. En el ámbito económico y financiero tendrás esta semana sorpresas no muy gratas. Creías que tu negocio ocupaba el primer lugar en el mercado y que la competencia estaba muy por detrás de ti. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu competencia está mucho más fuerte de lo que creías y que en cualquier momento podrá superarte. Esto hecho, aunque en principio parezca negativo, a la larga terminará beneficiándote porque te dará la motivación que habías perdido y te obligará a salir del estado de letargo en el que estabas por creer que tus finanzas estaban completamente seguras. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo pasarán momentos de mucha angustia durante esta semana. Hay cosas del pasado que te han causado un gran dolor y que temes puedan volver a repetirse. Si quieres avanzar con tu relación deberás dejar atrás los fantasmas del pasado. Los astros te aconsejan que busques ayuda terapéutica si sientes que no puedes lidiar con tus temores por ti mismo.