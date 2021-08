© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia:8 al 14 de Agosto de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario vivirá una excelente semana para todo lo referido con cuestiones intelectuales. En el ámbito de los estudios esta será una muy buena semana, aprovéchala para ponerte al día con tus estudios En el ámbito laboral, durante esta semana vas a tener una propuesta concreta para un puesto de trabajo que te interesa mucho pero que tiene la desventaja de ser en otro país. Estarás desorientado sin saber qué decisión tomar porque no sabrás si es lo mejor para tu pareja y tus hijos. No la desaproveches porque pediste una oportunidad como esta durante mucho tiempo. En el terreno del amor, el hombre de Acuario tendrá una semana tormentosa. La mala comunicación que tienes desde hace un tiempo con tu pareja está causando continuos roces y peleas. Si no quieres que la relación se termine esmérate porque entre tu pareja y tú haya una comunicación más fluida. Por su parte, la mujer de Acuario también tendrá una semana difícil. , Te sentirás muy angustiado y temeroso por el extraño comportamiento que el hombre que amas tiene desde hace unos cuantos meses. Sientes que la persona que amas está cada vez más distante de ti, ya no te manifiesta su amor a través de ningún gesto y eso te provoca mucha tristeza. Sin embargo, antes de llegar a cualquier conclusión, los astros te aconsejan que hables con tu pareja para conocer de una vez cuál es la verdad, por muy dolorosa que sea. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)