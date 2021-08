© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 1º al 7 de Agosto de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana la gente de Aries estará un poco hipocondríaca. Te has enfermado mucho los últimos meses y ahora vives con el temor constante de volver a enfermar. Entonces, es hora de cambiar tus hábitos para que esto no vuelva a suceder. Alimentación, ejercicio y rodearte de personas positivas que puedan influir positivamente en tu ámbito emocional y psicológico.Los astros te recomiendan que reflexiones para determinar si entre las cosas que tienes que cambiar no se encuentra aquellas amistades que tienen, malos tratos y constantes críticas hacia ti. En el ámbito laboral, será una semana complicada. Existirán durante los próximos días muchas provocaciones y tu estado anímico exaltado responderá a la mayoría de ellas. El ambiente de tu trabajo también estará muy agresivo, esta situación no es nueva pero no debe continuar. Existe un compañero de trabajo con el que te llevas mal, él parece detestarte y tú no sabes por qué. Habla con esta persona y aclara de una vez por todos los malos entendidos. Tal vez descubras que ese resentimiento estaba fundado en algo que él creía que tú habías hecho. De esta forma, te sacarás de encima a un enemigo y posiblemente con el tiempo se transforme en un aliado incondicional. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Aries que estén solos tomarán medidas drásticas esta semana para dejar de estarlo. Dejarás esa actitud pasiva que venías teniendo y comenzarás a buscar por ti mismo el amor. Organizarás fiestas y reuniones y te unirás a grupos para realizar distintas actividades. Finalmente, te harás cargo de tu situación sentimental y sabrás que está en tus manos cambiarla. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)