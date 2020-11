© La Auténtica Defensa

Durante esta semana recibirás una noticia inesperada que te obligará a cambiar tus planes para los próximos meses. Deberás aprender a adaptarte a las circunstancias y no amargarte ante lo inevitable. Con el tiempo te darás cuenta que lo que en principio parecía una mala noticia puede transformarse en uno de los mejores acontecimientos de tu vida En el ámbito laboral, esta semana comenzará un período un tanto complicado que se extenderá por aproximadamente dos semanas. Para que puedas superar estos días sin tener mayores complicaciones debes ser sumamente ordenado con tu trabajo. De esta forma nadie podrá adjudicarte responsabilidades por algunos desaciertos que se producirán en un futuro cercano. Estarás muy bien auspiciado esta semana para todo lo que tenga que ver con créditos y préstamos. Sin embargo, la suerte durante el fin de semana no estará a tu favor, es recomendable que evites los juegos de azar porque es seguro que perderás el dinero En el ámbito económico, debes prestar atención a una muy buena oportunidad que se te presentará durante los próximos días, no van a ofrecértela, tendrás que pelear para ser parte de este nuevo proyecto, pero vale la pena que lo hagas. En el amor, tu pareja te comenzará a exigir más compromiso. Tú estarás reacio porque no querrás asumir riesgos, estás cómodo como estás y no quieres cambios. No obstante, enfrenta tus miedos y supéralos porque lo que descubrirás te dará muchísima satisfacción y alegría.