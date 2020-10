© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries deberá manejarse con mucha prudencia esta semana para evitar tener inconvenientes, sobre todo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, estarás muy verborrágico los próximos días, hablarás pero sin pensar ni medir tus palabras. No tendrás malas intenciones pero tus palabras pueden ser malinterpretadas y herir susceptibilidades entre tus compañeros de trabajo. Contrólate para no originar discusiones y problemas innecesarios en tu ambiente laboral. En el terreno sentimental, Aries tiene un serio problema de celos. Estás atravesando una excelente etapa a nivel profesional y a nivel sentimental pero los celos no te permiten disfrutar de este momento. Tu mente te está jugando una mala pasada y estás viendo peligros y fantasmas en donde no hay nada. Recientemente te has alejado de un amigo de toda la vida por esta misma causa, porque te atormentas pensando que todos desean y quieren arrebatarte a la persona que amas. Como la relación recién comienza, él o ella te está tolerando estas escenas pero todo tiene un límite y esa tolerancia se acabará dentro de poco. Sería conveniente que recurrieras a la ayuda de un profesional. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tendrás una muy buena semana. Tu emprendimiento comercial ha logrado alcanzar el éxito. Te sientes muy entusiasmado y con ganas de correr riesgos, por eso te vas a aventurar por caminos desconocidos e invertirás en novedosas ideas. Te irá bien pero debes procurar ser prudente durante los próximos días y arriesgar sumas de dinero moderadas.