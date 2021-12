© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 12 al 18 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana las personas de este signo estarán influenciadas positivamente por aspectos planetarios que les otorgarán una gran claridad mental. Utiliza tu criterio para discernir qué consejos son buenos para ti y cuáles son perjudiciales y mal intencionados. Durante los próximos 7 días las personas de este signo estarán muy bien auspiciadas por los astros para resolver aquellos conflictos que te habían atormentado durante las últimas semanas. Tendrás tanta energía que no habrá ninguna empresa imposible para alguien de tu signo. En el ámbito laboral, te has estado esforzando mucho en tu empleo porque deseas crecer profesionalmente. Sin embargo, por cuestiones ajenas a ti, tu esfuerzo no está siendo valorado y el problema es que esta situación no cambiará durante los próximos meses. Tal vez sea el momento adecuado para, de a poco, comenzar a buscar otro lugar que se adapte más a tus expectativas. En el terreno del amor, esta semana la mujer y el hombre de Aries desearán cerrar un círculo en su vida afectiva. Estás cansado de sentirte solo aun estando en pareja y esta semana tomarás la difícil decisión de terminar con tu relación sentimental. Tu decisión es la acertada aunque al principio debas afrontar momentos de mucho dolor, sin embargo la tristeza pasará y cuando las heridas cierren llegará el hombre o la mujer adecuado para ti. El fin de semana será un momento ideal para las personas de este signo que estén solas. Te propondrán realizar un viaje corto, durante el cual podrás conocer a alguien con quien entablarás un romance a la distancia. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)