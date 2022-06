© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 12 al 18 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Esta semana la gente de Aries tendrá algunos días de mucha agresividad, producto de la cual se desencadenarán algunas discusiones tanto en la esfera laboral como en la esfera familiar y sentimental. En el ámbito laboral, recibirás buenas noticias durante los próximos cinco días. Si estabas esperando un ascenso puede que llegue a principios de esta semana. También puede haber noticias referidas a aumentos de sueldo o traslados solicitados. Será una semana excelente, aprovéchala porque cosecharás todo lo bueno que has sabido cultivar en tu ambiente de trabajo. En el ámbito económico también será una semana muy auspiciosa. Astralmente estarán favorecidos todos los temas relacionados con el dinero, principalmente las transacciones de compra y venta. Si necesitas comprar o vender algo, hazlo durante los próximos días. Surgirá una muy buena oportunidad para aumentar tus ingresos. Sin embargo, los astros te aconsejan que la analices muy bien porque si bien la oportunidad es buena, el rubro del negocio puede que no sea adecuado para ti. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Aries han comenzado recientemente con una relación, la cual se basa principalmente en la pasión y la sensualidad. No obstante, también te gustan otros aspectos de tu pareja y estás interesado en lograr algo más serio. Este fin de semana tendrás la posibilidad de pasar mucho tiempo a solas junto con tu compañero o compañera sentimental y podrás conocer más profundamente a la persona de la que te estás enamorando. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)