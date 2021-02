© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana los astros influirán positivamente para que todas las personas de Aries se expresen. En el transcurso de los próximos días descubrirás que te resultará más fácil expresar tanto tus sentimientos como tus ideas u opiniones. Será un excelente momento para que reclames lo que te corresponde en todos los ámbitos. Sin embargo, ten la precaución de utilizar palabras hirientes. Defiende lo que es tuyo pero intenta hacerlo con respeto y cordialidad. En el ámbito de los negocios será una semana de muchos cambios, algunos de los cuales te harán sentir amenazado. Sin embargo, no tienes motivos para asustarte aunque en principio dichos cambios puedan parecerte poco favorecedores, a la larga verás que contribuirán en gran medida a impulsar tu emprendimiento comercial. En el terreno del trabajo la clave para esta semana es evitar a toda costa las discusiones y las peleas. Ponte firme y no permitas que nadie te involucre en situaciones tensas ni aceptes voluntariamente intervenir en una desavenencia que no te involucra directamente. Concéntrate en tu trabajo y lograrás pasar una semana sin ninguna complicación, caso contrario deberás afrontar graves consecuencias. Tu salud no está bien desde hace un tiempo pero en vez de cuidarla más has hecho todo lo contrario y te has comportado más negligente que nunca con tu organismo. Esta semana tu cuerpo te dará señales muy claras, o cambias radicalmente tu estilo de vida o deberás afrontar desagradables y dolorosas consecuencias durante los próximos meses. Reacciona antes de que sea demasiado tarde.