ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana la gente de Aries deberá afrontar algunos problemas pero contará con el apoyo de Saturno, el cual les dará la fuerza necesaria para solucionarlos con facilidad. Serán días muy fructíferos debido a que podrás aprender a darle a los inconvenientes su justo valor y a partir de ese momento no volverás a preocuparte por cosas que no valgan la pena. En el ámbito laboral las personas de este signo vivirán esta semana angustiados y con mucha indecisión. No estás contento en tu lugar actual de trabajo, sientes que tienes mucho potencial pero que no podrás desarrollarlo debido a la estructura de la empresa en donde trabajas. Los astros te aconsejan que aguardes un poco antes de tomar una determinación. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una semana complicada. Tu emprendimiento comercial está sufriendo una crisis importante desde hace meses, has intentado distintas técnicas de marketing pero con ninguna has conseguido aumentar las ventas. No es momento de que bajes los brazos, continúa esforzándote porque la crisis tenderá a empeorar durante los próximos días y si no te esfuerzas padecerás enormes perjuicios económicos. En el terreno amoroso, la mujer de Aries vivirá días muy tormentosos. Llegarán a tus oídos habladurías que involucran a tu pareja con otra mujer. Antes de reaccionar y armarle un escándalo al hombre que está a tu lado, asegúrate de que lo que le recriminas sea cierto. Por su parte, el hombre de Aries descubrirá esta semana que la mujer con la que está teniendo una aventura piensa que la relación puede volverse algo serio en algún momento. Si tú no crees que esto pueda llegar a ocurrir, sé sincero con ella y dile la verdad. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)