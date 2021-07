© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 18 al 24 de Julio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Será una semana en la que los nacidos bajo este signo tendrán muy desarrollada la intuición que te servirá como guía para todas las decisiones que tengas que tomar durante esta jornada. En el ámbito del trabajo, esta semana comenzará un período en el que los astros auspiciarán todos tus movimientos en busca de nuevas oportunidades y nuevas opciones. Alguien te ofrecerá un cargo que representa para ti un reto a nivel profesional. Por supuesto, es riesgoso pero te permitirá usar toda tu creatividad y tus capacidades. Tú puedes hacerlo, no dejes que nadie te haga dudar de ti. En el ámbito del amor, el hombre de Aries está semana logrará despejar todas sus dudas. Estás seguro de que ocupas todo el corazón de tu pareja y eso te dará mucha seguridad y te ayudará a dejar los temores que siempre te atormentaron en tus relaciones anteriores. Por su parte, la mujer de Aries tendrá una semana muy intensa. Has intentado que el hombre que amas participe más de ciertas actividades tanto recreativas como familiares con el objetivo de lograr integrarla a tu entorno. El problema es que él se resiste porque hay personas cercanas a ti que no le agradan. Sin embargo, los astros te aconsejan que no te des por vencida porque todo tiene solución. Habla con tu entorno para que ellos se comporten de un modo más afable con tu pareja para que el proceso de integración le resulte más fácil. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)