ARIES (21/3 al 20/4) Tu salud estará muy débil, vigila bien tus horas de descanso y tu alimentación. El ámbito laboral les deparará muchas desilusiones a los nacidos bajo el signo de Aires. Creías que podías confiar en tus compañeros de trabajo pero esta semana un hecho en particular te demostrará lo equivocado que estabas. Tu brillante carrera ha despertado la envidia de muchos de los que te rodean y por eso intentarán hacerte quedar mal a través de una traición. Por doloroso que sea, es mejor que enfrentes la realidad y sepas con qué clase de personas trabajas. Controla tu enojo y no entres en discusiones inútiles. Tómate tu tiempo para planear con tranquilidad una buena estrategia para reivindicarte. El terreno amoroso, el hombre de Aries tendrá una semana tranquila. El amor no constituye una gran preocupación para ti en este momento de tu vida. Si conoces a alguien con quien pasar un buen momento estará bien, pero por ahora no estarás interesado en nada más. Por su parte, las mujeres de Aries recibirán una petición por parte de sus parejas que los llenará de asombro. Él siempre fue posesivo y celoso, sin embargo esta semana te pedirá un poco más de libertad. No pienses mal, no significa que su amor por ti haya disminuido. Simplemente la gente cambia y ahora puede tener necesidades y aspiraciones que tenía al comienzo de la relación. Dale lo que te pide porque es una relación que puede funcionar muy bien.