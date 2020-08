© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 2 al 8 de Agosto de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries podrá esta semana pacificar las relaciones con algunos de sus familiares. Será un buen momento para tener esa conversación franca con alguien de tu ambiente familiar, mediante la cual podrás perdonar y sanar heridas emocionales del pasado que estaban interfiriendo negativamente en la forma de relacionarte en el presente. En el ámbito laboral, deberás aprender a delegar responsabilidades, no puedes hacer todo. Además, puede resultar ofensivo para tus subordinados que no los creas capaces de llevar adelante ciertas tareas. Tienes a tu cargo personal capacitado, no hieras susceptibilidades subestimándolos porque crearás resentimientos y roces innecesarios en tu ambiente laboral. En el ámbito amoroso, el hombre de Aries estará preocupado durante esta semana. Sientes que tu pareja tiene ciertas amistades que no ayudan a tu relación, piensas que ellos contribuyen a que ella se aleje de tu lado. Puede haber algo de cierto en esto pero recuerda que tu pareja es la que decide qué hacer. Lo cierto es que la relación está perdiendo la pasión y si no quieres acabar en una ruptura encuentra la forma de reavivar la llama del deseo. Por su parte, la mujer de Aries le exigirá definiciones a su pareja durante esta semana. Le pedirás al hombre que amas que se case o se vaya a vivir contigo. El problema es que la persona que amas no cree que es el momento adecuado. Tendrás que poner a prueba tu paciencia porque si te enojas o inicias una discusión lo único que lograrás es que él desee terminar definitivamente contigo. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)