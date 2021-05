© La Auténtica Defensa

En el ámbito financiero y de negocios, esta semana los arianos deberán dejar el orgullo de lado si desean salvar a emprendimiento comercial. Estás enfrentando una grave crisis económica y has intentado afrontarla lo mejor posible. Eres una persona con mucha experiencia en tu actividad comercial, no obstante hay otros profesionales que podrían ofrecerte un punto de vista distinto que te resultaría muy útil para sacar adelante tu comercio. Un amigo te recomendará a alguien que será una pieza clave para salvarte, no dejes de consultarlo porque sería desastroso para tus finanzas. El fin de semana tendrás una reunión familiar en la que podrás aprovechar la oportunidad para reconciliarte con todos los parientes de los que te habías distanciado. En el terreno sentimental, el hombre de Aries decidirá poner fin a su relación sentimental. Es una determinación que has venido postergando desde hace semanas porque sientes mucho cariño por tu pareja y no deseas herirla. No obstante, cuando hables con ella te sorprenderá saber que tu pareja también no sólo estará de acuerdo con tu decisión sino que además te comunicará que ya está interesada en alguien más. Por su parte, la mujer de Aries tendrá esta semana discusiones acaloradas con su pareja. Durante esas peleas dirás cosas muy ofensivas que pertenecen al pasado de tu pareja. Eso provocará un distanciamiento entre ustedes y correrás el riesgo de perderlo. Si deseas recuperarlo pídele perdón cuanto antes y luego prepárale una cena romántica o una salida especial para que puedan terminar de reconciliarse.