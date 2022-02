© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Las personas de Aries tendrán una semana excelente para todo lo referido a cuestiones de dinero. A partir del lunes comenzará para las personas de Aries un ciclo en donde se les presentarán muy buenas oportunidades para aumentar sus recursos económicos. El dinero llegará a tu vida de la forma más inesperada: te ofrecerán un segundo trabajo; empezarás un emprendimiento comercial propio o bien recibirás una buena suma de parte de algún familiar cercano. En el terreno amoroso, los hombres de Aries que están solteros pueden aprovechar esta semana para reflexionar y encontrar las causas que están provocando que sus vidas sentimentales sean tan inconstantes. No logran mantener una relación estable por mucho tiempo. Se enamoran fácilmente pero el amor se les va demasiado rápido. Los astros les aconsejan afrontar la vida amorosa con un mayor compromiso y una mayor madurez. Por su parte, la mujer de Aries también tendrá que atravesar un proceso de reflexión durante los próximos 7 días. Durante los últimos meses han comenzado muchas relaciones pero han sido fugaces. Si eres sincera contigo misma, sabrás que no podrás culpar a tus parejas por dichos fracasos amorosos. Ellos sí estaban dispuestos a consolidar y a comprometerse con una relación y además te amaban. El problema eres tú, a nivel inconsciente estás obsesionada con alguien del pasado y mientras no dejes ir esa obsesión no podrás ser feliz ni proyectar un futuro con ninguna persona. La vida social estará muy activa el fin de semana, reaparecerán antiguas amistades con las cuales podrás pasar momentos muy agradables de esparcimiento y diversión.