© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Junio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) En el terreno laboral, te seleccionarán para viajar a un lugar bastante inhóspito para resolver una situación crítica. Esto no será de tu agrado, pensarás que tus superiores podrían haber escogido a cualquiera de tus colegas para realizar este viaje tan incómodo. No te quejes, asume esta responsabilidad que te será otorgada y pon todo tu esfuerzo en el resolver este inconveniente. Esta semana será muy intensa a nivel sentimental. Las personas que están en una relación van a luchar por el hombre o la mujer que aman. Hay amor en la relación pero la rutina ha provocado que la pasión disminuya. En este momento de debilidad en la pareja ha aparecido un tercero que querrá arrebatarte a la persona que amas. Sin embargo, tú no te rendirás tan fácilmente y lucharás para recuperarla En el terreno sentimental, tanto el hombre como la mujer de Aries, tendrá una semana estresante. Recientemente has comenzado una relación y te cuesta adaptarte a ciertos aspectos de la personalidad y de la vida de tu pareja. Sin embargo, cuando se ama se acepta a la persona con todos sus defectos y virtudes. Valora las cosas buenas que tiene tu pareja y aprende a tolerar lo que no te gusta. De lo contrario, te quedarás solo o sola porque no existe el hombre o la mujer perfecta En el ámbito de la salud, los astros te aconsejas que introduzcas el ejercicio en tu vida de forma gradual para contrarrestar la vida sedentaria. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)