Durante esta semana los hombres y mujeres de Aries tendrán muchas ocupaciones y muy poco tiempo para descansar. Sin embargo, te sentirás satisfecho porque podrás solucionar problemas y finalizar asuntos que te tenían muy preocupado. No obstante, los astros te recomiendan que le prestes un poco más de atención a tu salud porque no le estás dando a tu organismo las horas de sueño que requiere para estar fuerte y saludable. En tu lugar de trabajo hay una persona que con sus comentarios mal intencionados intenta permanentemente socavar tu autoestima y minar tu seguridad. No permitas que juegue con tu psicología, refúgiate en tu pareja y en tus amigos pero no muestres flaqueza delante de esta persona porque aprovechará tu debilidad para perjudicarte. En el terreno amoroso, el hombre de este signo experimentará durante esta semana emociones contradictorias. Habrá días en las que sentirán hacia sus parejas un amor enorme y sólido y habrá días en los que dudarán seriamente en continuar con su relación. Debes buscar la manera de terminar con esa inestabilidad emocional porque no te traerá nada bueno. Tu compañera sentimental se está cansando, si no cambias rápido será ella quien decidirá terminar para siempre contigo. Por su parte, la mujer de este signo está haciendo lo posible por controlar el desagrado que le producen algunas actitudes de su pareja, y el problema es precisamente ése. No debes controlarte tanto, sino más bien expresarle a la persona que amas, respetuosa y calmadamente, aquellas cosas que te molestan de su comportamiento. Si no le comunicas a tu pareja tus emociones, la relación nunca llegará a consolidarse.