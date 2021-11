© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) En cuanto a la salud, esta semana comenzará un período que se extenderá hasta el próximo mes en donde la gente de este signo tendrá muy vulnerables sus vías respiratorias. Ten mucho cuidado porque existen grandes probabilidades de que padezcas sinusitis o resfríos En el ámbito laboral, esta semana se mostrarán leales con un compañero de trabajo que atravesará una situación personal muy difícil. Le prestarán una ayuda económica y esto contribuirá a consolidar una amistad que les será muy valiosa a lo largo de su vida. En el terreno del amor, esta semana el hombre de Aries probablemente tenga discusiones con su pareja porque estará muy focalizado en su trabajo y no le estará prestando mucha atención a su compañero o compañera sentimental. En cuanto a la mujer de Aries, será una semana de reflexión y de toma de decisiones a nivel sentimental. Recientemente has comenzado una relación y al principio todo era perfecto. No obstante, ahora que la relación lleva un tiempo has comenzado a notar actitudes y comportamientos de tu pareja que te resultan muy molestos. No te gusta la forma en la que mira y trata a otras mujeres. Hasta el momento lo habías tolerado pero algunos acontecimientos que ocurrirán durante la semana harán que te plantees seriamente la posibilidad de terminar con la relación. El consejo que los astros le dan a la gente de Aries esta semana es que intenten mantener el plano profesional y comercial separado de tu ámbito amoroso, en tu caso mezclar ambas cosas no sería lo más acertado.