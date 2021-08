© La Auténtica Defensa

Vigencia: 22 al 28 de Agosto de 2021

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries se verá obligada esta semana a prestarle atención a su salud. Tu cuerpo ha tolerado durante mucho tiempo un estilo de vida ajetreado, lleno de hábitos nocivos. Sin embargo, esta semana tu salud te hará un llamado de atención para que comiences a realizar cambios saludables en tu vida. Cuidado, porque no habrá otra advertencia, si no cambias, lo lamentarás mucho en los próximos meses. En el ámbito laboral, no será una buena semana, sobre todo para aquellas personas de Aries que trabajan en relación de dependencia. La empresa donde trabajas está atravesando una crisis grave y esto provocará que el estado anímico de todas las personas que te rodean, en especial de tus superiores, esté tenso y agresivo. Te verás obligado a trabajar horas extras y a soportar muchísima presión. Emocionalmente estarás a punto de colapsar y por eso empezarás a pensar seriamente en la posibilidad de renunciar En el terreno sentimental, aquellas personas de Aries que se hayan distanciado de sus parejas y que deseen reconquistarlas, no deberán desaprovechar esta semana debido a que astrológicamente estarán muy favorecidos para las reconciliaciones. Por su parte, la personas que no tengan una relación tendrán una semana en la que estarán atormentados por la incertidumbre. Finalmente has conseguido el valor que necesitabas para confesarle a la persona que amas tus sentimientos y durante los próximos días esa persona te dará una respuesta. Probablemente no será la respuesta que tú esperabas pero lograrás superar este desengaño amoroso más pronto de lo que imaginas. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)