© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 22 al 28 de Enero de 2023 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) Será una muy buena semana para todos los nacidos bajo el signo de Aries. Anímicamente estarán fuertes y con mucho optimismo, y eso los impulsará a que intenten realizar sus proyectos más deseados. Dado que tendrán a los astros a su favor, el éxito los acompañará. En el ámbito laboral, deben aprovechar toda esa energía que los embarga para pedir un ascenso o un aumento de sueldo. Los Aries estarán de muy buen humor, pero sus compañeros de trabajo no. Entre ellos hay algunos que les tienen mucha envidia. Para desestabilizarlos y hacerles perder el control, harán circular rumores sobre ustedes que no son ciertos. Sean inteligentes y no les den el gusto de verlos enojados. Conserven la calma y concéntrense en sus metas porque estarán en un momento muy favorable para cumplirlas. En el terreno amoroso, será un buen momento para intentar reconciliarse con una expareja. Aquellos que tengan una relación deberán evitar los conflictos y recordar que son inútiles las recriminaciones que tengan como objetivo lograr que la pareja cambie. Cambia solamente el que quiere cambiar: si la persona que aman no quiere hacerlo, entonces deben aceptarlo. Por otra parte, aquellos nativos de este signo que no tienen pareja, este próximo fin de semana tendrán la oportunidad de conocer o de pasar más tiempo con una persona de Tauro, Virgo o Capricornio. Estén atentos porque a partir de ese encuentro puede surgir una apasionada relación. En cuanto a la salud, es recomendable que eviten realizar actividades arriesgadas porque a partir del jueves y hasta la próxima semana hay riesgos de sufrir accidentes. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)