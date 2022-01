© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Es una muy buena semana para todos los nacidos bajo el signo de Aries. Anímicamente estarán fuertes y con mucho optimismo, eso los impulsará a que intenten realizar sus proyectos más deseados y como tienen los astros a su favor, probablemente el éxito los acompañará. En el ámbito laboral, pueden aprovechar toda esa energía que los embarga para pedir un ascenso o un aumento de sueldo. Ustedes estarán de muy buen humor pero sus compañeros de trabajo no. Hay algunos que les tienen mucha envidia, para desestabilizarlos y hacerles perder el control ellos harán circular rumores sobre ustedes que no son ciertos. Sean inteligentes y no les den el gusto de verlos enojados. Conserven la calma y concéntrense en sus metas porque están en un momento muy favorable para cumplirlas. En el terreno amoroso, es un buen día para hacer declaraciones o para intentar reconciliarse con una ex pareja. Los que tienen una relación deberán evitar los conflictos y recordar que son inútiles las recriminaciones que tengan como objetivo lograr que la pareja cambie. Cambia solamente el que quiere cambiar, si él o ella no quieren hacerlo entonces deben aceptarlo. Por otra parte, los que no tienen pareja el fin de semana tendrán la oportunidad de conocer o de pasar más tiempo con una persona de Tauro, Virgo o Capricornio, estén atentos porque a partir de ese encuentro puede surgir una apasionada relación. En cuanto a la salud, es recomendable que eviten realizar actividades arriesgadas porque a partir del jueves y hasta la próxima semana hay riesgos de sufrir accidentes.