ARIES (21/3 al 20/4) En el ámbito laboral, esta semana la gente de Aries deberá estar más precavida y prolija que nunca. Personas con mayor autoridad que tú, pretenderán adjudicarte la responsabilidad por una operación muy arriesgada que saldrá mal y que le costará un gran perjuicio económico a la empresa en donde trabajas. En el ámbito económico, lograrás esta semana estabilizar finalmente tu economía. Durante los próximos días te pagarán un dinero que te debían y con él podrás saldar tus deudas. En el ámbito amoroso, el hombre de Aries tendrá una muy buena semana. Estás empezando una relación sentimental y te sientes muy enamorado. Estás viviendo la etapa de las primeras llamadas, las citas y los primeros encuentros. Disfruta este momento sin pensar tanto en el futuro, sin el temor ni la incertidumbre de si la pareja logrará consolidarse o no. Tu desafío para los próximos días es vivir el momento Por su parte, los hombres y mujeres de Aries que no estén en una relación, harán esta semana importantes descubrimientos sobre su situación sentimental. Luego de reflexionar te darás cuenta que estás solo por elección. Guardas en tu corazón el recuerdo de un amor que no has podido olvidar. Los astros te aconsejan que no lo olvides porque en los próximos días recibirás noticias de él o de ella, habrá un encuentro y descubrirás que él tampoco ha logrado olvidarte. En cuanto a la salud, luego de un período de mucha debilidad, esta semana tu salud recuperará la fuerza y el brío que solía tener.