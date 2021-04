© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries muy bien influenciada astrológicamente durante los próximos siete días, razón por la cual se sentirán pletóricos de energía y vitalidad. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana comenzarán de a poco a solucionarse todos los problemas que te han preocupado durante las últimas semanas. No esperes soluciones mágicas, llevará su tiempo pero dentro de unos meses lograrás atravesar exitosamente la crisis y obtener nuevamente la solidez económica a la que estabas acostumbrado. En el terreno amoroso, el hombre de Aries tendrá una semana muy poco tranquila. Recientemente el comportamiento de tu pareja frente a una situación te ha provocado una gran decepción. Un familiar cercano ha estado gravemente enfermo y durante su convalecencia tu pareja no sólo no te ha dado su apoyo sino que ha hecho exigencias completamente desubicadas para el momento tan difícil que estabas atravesando. Los astros te aconsejan que no dilates lo inevitable, hazle saber a tu pareja tu decisión de terminar con la relación y verás cómo comienzas a sentirte más aliviado. En cuanto a la mujer de Aries, tendrá esta semana sorpresas desagradables si no logra controlar su temperamento. Quieres progresar económicamente y eso está muy bien. Sin embargo, le estás exigiendo a tu pareja demasiados sacrificios para poder satisfacer tus deseos materiales. Sé más comprensiva y considerada con el hombre que tienes a tu lado porque de lo contrario vas a perderlo. No será un buen momento para descuidar tu salud, presta sobre todo atención a cualquier molestia o dolor que pudieras sentir en la zona genital.