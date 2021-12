© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) En cuanto a la salud, no cometas excesos que podrían perjudicar a tu organismo y controla el estrés para evitar posibles problemas cardíacos. Esta semana un buen negocio te aportará el dinero que estás necesitando para estabilizar tu economía. Se trata de un emprendimiento comercial al cual no le tenías fe pero durante los próximos días descubrirás que el negocio prospera cada vez más y que tus ingresos aumentan. Esta semana algunos compañeros de trabajo querrán hacerte participar de una discusión en la que no tienes motivos para participar. No gastes energías en cosas inútiles, apártate de la gente negativa y conflictiva y concéntrate en mejorar cada día en tu trabajo En el terreno amoroso, esta semana los hombres Aries están entrando en una nueva etapa sentimental con toda confianza. Eso es algo muy bueno porque han logrado superar una separación del pasado y están listos para apostarle nuevamente al amor. Por su parte, esta semana la mujer de Aries estará atormentada por las indecisiones. Hay momentos en los que te parece que tu pareja no está interesada en continuar con la relación. Sientes que solamente tú te esfuerzas para que las cosas resulten. La realidad es que estás exagerando las cosas, construir una relación no es fácil y requiere tolerancia y tiempo. Si has notado que tu pareja está distraída, en vez de increparlo con reclamos intenta averiguar qué problemas lo preocupan, de esta manera lograrás consolidar la relación.