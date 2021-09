© La Auténtica Defensa

Vigencia: 26 de Septiembre al 2 de Octubre de 2021

ARIES (21/3 al 20/4) Tendrás este fin de semana muchas invitaciones para salir con amigos, aunque estés preocupado acepta la salida de todas formas. De esta forma lograrás relajarte y eso hará que tus pensamientos y tus ideas fluyan y encontrarás la solución más rápidamente. En el ámbito laboral, esta semana tendrás que afrontar un problema que no sabrás como enfrentar. No pidas consejos a nadie porque en tu trabajo no estás rodeado de gente que quiera genuinamente ayudarte. Utiliza tu inteligencia y tu intuición, en el pasado has vivido una situación similar y lograste salir adelante. Analiza dicha circunstancia y vuelve a emplear los mismos recursos para sortear la dificultad actual. Por otra parte, será una semana muy auspicioso para aquellas personas de Aries que estén sin trabajo. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Aries vivirán esta semana con e mucha incertidumbre. Hace unos meses comenzaste una relación que al principio se basaba solamente en el sexo, sólo querías una aventura. Sin embargo, el tiempo pasó y ahora sientes que te has involucrado emocionalmente. El problema es que no sabes si la otra parte siente lo mismo. Durante los próximos días vas a reunir el valor que te hace falta para hablar con ese hombre o esa mujer de la que estás enamorado y le dirás lo que te pasa. No lo presiones, hay personas que necesitan más tiempo que otras para expresar sus sentimientos. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)