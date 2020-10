© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2020

ARIES (21/3 al 20/4) La gente de Aries tendrá una semana muy complicada a nivel laboral. Te sientes sumamente frustrado y eso te pone irascible. En tu trabajo tu capacidad y tu esfuerzo no son apreciados pero en vez de enojarte debes ponerte en movimiento para cambiar esa situación. Afuera hay un empleo que podrá satisfacer tus aspiraciones pero debes dejar la pasividad y salir a buscarlo. Este fin de semana recibirás una invitación para un acontecimiento familiar, por tu estado anímico sería aconsejable que declinaras la invitación. Si no puedes y debes ir de todas formas, mantente lo más lejos posible de aquellos parientes con los que normalmente tienes mala relación para evitar arruinar la reunión familiar con pelea La mujer de Aries está atravesando un momento delicado en el ámbito de la salud. Recientemente tu pareja ha roto contigo y esto te ha causado graves consecuencias emocionales y psicológicas. Sientes que no eres atractiva y que no podrás gustarle a nadie. Últimamente has estado muy obsesionada con el tema del peso corporal, tienes trastornos alimenticios y eso puede desencadenar en una enfermedad como bulimia o anorexia. Afortunadamente, durante esta semana un amigo cercano te hará tomar consciencia de tu situación y empezarás a buscar una forma de superarla. Por su parte, en el terreno sentimental el hombre de Aries tampoco tendrá una buena semana. Estás enamorado y deseas que la relación prospere. Sin embargo, durante los próximos días te enterarás de que tu pareja no es libre y que si quieres estar formalmente junto a ella deberás esperar pacientemente.