ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana la gente de Aries se caracterizará por tener un muy mal genio y un comportamiento errático que desconcertará a todas las personas que tengan contacto con ustedes. En el ámbito laboral, eres nuevo en tu lugar de trabajo y desde tu ingreso estás padeciendo situaciones injustas y malos tratos por parte de tus compañeros. Esta semana se darán todas las condiciones para que puedas hablar con alguno de tus superiores y expresarle tus reclamos. No solamente te escuchará sino que además te ayudará a solucionar la situación. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tendrás una semana con muchos desafíos. El mercado te está exigiendo transformaciones en tu actividad comercial. Sin embargo, te resistes a realizarlas porque no deseas invertir tanto dinero en tecnología y equipamiento. No seas necio, si continúas con esta actitud probablemente vayas a sufrir grandes pérdidas económicas y llevarás a tu comercio a la ruina. En cambio si inviertes lo que sea necesario para modernizar tus emprendimientos, en poco tiempo recuperarás el dinero y comenzarás a tener ganancias. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Aries han vivido situaciones difíciles pero comenzarán a sentirse mejor esta semana. Has estado muy triste las últimas semana, recientemente terminaste una relación sentimental pero no por tu propio deseo sino porque así lo quiso tu ex pareja. No obstante, has logrado reponerte emocional y psicológicamente mucho antes de lo que pensabas. Aprovecha esta semana para organizar tu vida y buscar nuevas metas y actividades que puedan hacerte feliz.