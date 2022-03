© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Marzo al 2 de Abril de 2022 [ Ir al inicio ]

ARIES (21/3 al 20/4) Será una excelente semana en el terreno laboral para las personas de este signo. Durante mucho tiempo trabajaste muy duro aunque sin ningún aliciente porque tu esmero nunca era recompensado. Sin embargo, durante los próximos días tu reconocimiento llegará debido a que te ofrecerán un alto cargo en tu lugar de trabajo. Este nuevo cargo requerirá mucha más atención y compromiso de tu parte, pero no debes tener miedo porque podrás cumplir cabalmente con tus obligaciones. En el terreno del amor, el hombre de este signo tendrá una semana excelente. Se producirán concreciones, existe la posibilidad de que realice un viaje para encontrarse con la persona que ama. Has demostrado tener mucha paciencia al cultivar un amor a la distancia, sin embargo durante los próximos días vivirás momentos inolvidables que te compensarán por la larga espera que has tenido que soportar. Por su parte, la mujer de este signo está haciendo un gran esfuerzo por controlar su temperamento y por suavizar sus expresiones, con el objeto de no producir roces con la pareja. En el pasado ha habido momentos tensos en la relación pero gracias al esfuerzo que han hecho ambos miembros de la pareja, las cosas se han ido solucionando y hoy la relación está más estable y consolidada que nunca.