ARIES (21/3 al 20/4) En el terreno laboral, tendrás algunas sorpresas desagradables esta semana. Creías que estabas rodeado de buenas personas en tu ámbito de trabajo, sin embargo algunos acontecimientos que ocurrirán durante los próximos días te harán darte cuenta de lo equivocado que estabas. Recibirás una felicitación por parte de una de las máximas autoridades de la compañía en donde trabajas y a partir de ese momento empezarás a notar actitudes extrañas por parte de algunos de tus compañeros de trabajo. No te molestes en buscar una explicación para su comportamiento, no existe otro motivo que el de los celos profesionales, tu éxito les incomoda. No les prestes atención, simplemente continúa concentrado en tus metas y en los logros que deseas alcanzar. En el terreno sentimental el hombre de Aries tendrá una semana complicada. Tu pareja te está haciendo reproches desde hace tiempo debido al poco tiempo que le dedicas. Sus reproches son válidos debido a que has priorizado tu carrera profesional por sobre tu vida sentimental. Lo cierto es que se han alejado tanto que ahora son prácticamente dos extraños. Tal lo mejor para ambos sea terminar la relación. Por su parte, la mujer de Aries tampoco tendrá una semana muy tranquila. Desde hace un tiempo que tienes constantes peleas y discusiones con tu pareja. Pero en vez de buscar el origen de los desacuerdos y asumir tus responsabilidades, tú te empeñas en echarle la culpa a la mala influencia de las personas que forman el círculo íntimo de tu compañero sentimental. Si sigues con esta actitud, la separación se producirá inevitablemente.