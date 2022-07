La gente de Aries sentirá esta semana la necesidad de mejorar su aspecto físico y para eso se someterá a una estricta dieta y comenzará una rutina de ejercicios bastante exigente. En el ámbito laboral, Aries tendrá una semana difícil. Has estado muy desganado últimamente y tu rendimiento ha bajado demasiado. Durante los próximos días recibirás un llamado de atención de tus jefes en el cual te advertirán que debes mejorar tu rendimiento porque de lo contrario tu permanencia en la empresa peligrará. Los astros te aconsejan que te realices un chequeo médico para buscar el motivo de tu agotamiento físico. En el ámbito financiero y de los negocios, se producirán rupturas en lo referido a sociedades. Tus socios y tú decidirán de mutuo acuerdo disolver la sociedad que tenían en conjunto. Sin embargo, la separación será pacífica y no descartarán la posibilidad de trabajar nuevamente juntos en un futuro. En el ámbito sentimental, el hombre de Aries tomará esta semana una decisión muy importante. Has estado durante mucho tiempo interesado en una mujer pero ella no se decide a comenzar algo contigo. Aunque te duela, decidirás dejar de intentar conquistarla y centrarás tu atención en otra persona. Los astros apoyan te alientan para que continúes firme en tu determinación. Por su parte, la mujer de Aries llegará a un acuerdo con su pareja para intentar salvar la relación. Hay mucho amor en esa relación y por eso lograrán sobreponerse a esta crisis de la pareja.