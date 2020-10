© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) En cuanto a la salud, esta semana la gente de Aries deberá prestar mucha atención a su alimentación y hacerse controles si tienes familiares diabéticos. Será una semana en el que los astros propician una reflexión acerca de tu comportamiento con tus compañeros de trabajo. Has comenzado a trabajar recientemente en ese lugar y te has mostrado huraño y malhumorado con las personas que te rodean. Tienes tus motivos, en tu trabajo anterior sufriste una traición por parte de aquellas personas en las que habías confiado. Sin embargo, ahora estás en un nuevo ámbito laboral y tus compañeros de trabajo son mucho mejores personas que los que tenías. Relájate y deja en el pasado esa mala experiencia En el terreno sentimental, el hombre de Aries padecerá mucha tensión a nivel emocional durante esta semana. No has estado portándote bien con tu pareja y hoy tus mentiras se descubrirán. Las infidelidades no pueden ocultarse eternamente porque tarde o temprano salen a la luz. No sirve de nada que intentes negarlo porque eso lo único que logrará es empeorar las cosas. Es hora de ser sincero, cuéntale toda la verdad a tu pareja y aguanta todos los reproches que ella pueda hacerte Por su parte, la mujer de Aries sufrirá esta semana debido a que su vida sentimental estará hecha un caos. No logras entenderte con tu pareja y crees que lo mejor es la separación. No lo hagas porque es una relación que está muy bien auspiciada pero requiere un poco de tiempo para ambos logren la armonía y la sincronización en la pareja.