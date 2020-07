© La Auténtica Defensa

Vigencia: 5 al 11 de Julio de 2020

ARIES (21/3 al 20/4) Las personas de Aries que tengan hijos adolescentes recibirán recriminaciones durante esta semana. Tus hijos te reclamarán el poco tiempo que les dedicas y eso te hará sentir muy culpable. En el ámbito laboral, recibirás muy buenas noticias esta semana. Puede tratarse de ascensos, promociones o aumentos de sueldo. Será una semana excelente, cosecharás todo lo bueno que has sabido sembrar en tu ambiente de trabajo y tus compañeros, gracias a la estima que has sabido ganarte, festejarán tus logros. En el ámbito amoroso, los hombres de Aries se comportarán de una forma muy incomprensible durante esta semana. Tu pareja te dijo que te ama pero tú no le crees, aunque no existan motivos para no hacerlo. Estas dudas van a ser una gran amenaza para la relación. Deberías aprovechar los próximos días para reflexionar, tal vez debido a las malas experiencias que has vivido a nivel sentimental, has llegado inconscientemente a creer que nadie puede amarte. Por eso te resulta increíble escuchárselo decir a la mujer que amas. Una terapia psicológica que te ayude a sanar las heridas del pasado resultaría una excelente opción para ti. Por su parte, la mujer de Aries le hará a su pareja muchas exigencias durante esta semana. Amas al hombre que está a tu lado pero ya no toleras su mal carácter y sus celos. El problema es que tal vez tu pareja no desee cambiar. Los astros te aconsejan que medites la posibilidad de terminar la relación.