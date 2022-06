© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 5 al 11 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 2 de 13

ARIES (21/3 al 20/4) En cuanto a la salud, esta semana la gente de Aries se verá obligada a cambiar de hábitos para impedir que su salud se siga deteriorando. Has tenido durante meses un comportamiento muy negligente con tu organismo. Llevas una vida completamente sedentaria y una alimentación muy poco balanceada. Durante los próximos días tu cuerpo te comenzará a hacer reclamos a través de dolores en la espalda y en la cabeza. Te conviene escuchar a tu organismo porque de lo contrario pagarás las consecuencias dentro de muy pocos meses. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tendrás una semana difícil. Desde hace unos meses estás atravesando un período económicamente difícil. Te sientes sin fuerzas para seguir intentando salvar tus emprendimientos comerciales. No obstante, la crisis será momentánea y dentro de poco podrás salir triunfador de ella, así es que anímate y continúa esforzándote. En el ámbito laboral, será una semana crítica para todas las personas de Aries. Tu rendimiento en el trabajo, que alguna vez fue tan bueno, ha disminuido notablemente. Durante los próximos días, uno de tus jefes te hará un llamado de atención para advertirte que debes cambiar de actitud, dejar el decaimiento y volver a ser la persona enérgica y vital que fuiste. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Aries tendrán algunas discusiones menores con sus parejas. Los errores que pudo haber cometido la persona que amas quedaron en el pasado y no tiene sentido que todavía le hagas reclamos por esos episodios. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)