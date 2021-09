© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Durante mucho tiempo todos tus esfuerzos han estado enfocados a conseguir logros profesionales y bienestar económico. Sin embargo, ahora te encuentras en un momento de tu vida en el que ya has alcanzado esos objetivos y empezarás a sentir necesidad de prestarle más atención a tu parte espiritual. Un amigo los invitará a participar de un grupo o una actividad sobre temas filosóficos. Empezarás a frecuentar talleres de Yoga y meditación y entablarán amistades con personas que se mueven en esos círculos y que te ayudarán mucho para aprender sobre tus nuevos intereses. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Aries tendrán una semana complicada. Recibirás merecidas recriminaciones por parte de la persona que amas. Te has vuelto egocéntrico y egoísta, quieres que todo se haga siempre como tú quieres y nunca tienes en cuenta los pensamientos o deseos de la persona que tienes al lado. Has olvidado que tu compañero o compañera sentimental tiene necesidades afectivas que tú no satisfaces. Todavía estás a tiempo de salvar tu relación pero para eso necesitar cambiar y madurar, de otra forma vas a perder a un compañero o compañera sentimental que te ama y que ha estado junto a ti en los momentos más difíciles de tu vida. En cuanto al ámbito laboral, esta semana comenzará para la gente de Aries un período sumamente auspicioso para cualquier cambio que deseen realizar dentro de esa área.