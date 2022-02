© La Auténtica Defensa

Vigencia: 6 al 12 de Febrero de 2022

ARIES (21/3 al 20/4) Al comienzo de esta semana sucederán algunos eventos cósmicos que influirán positivamente en todas las personas de este signo. Debido a esta influencia estarás más sensible y con una actitud abierta hacia los cambios y las nuevas experiencias. Durante esta semana finalmente podrás superar todos los acontecimientos negativos referidos al ámbito económico y financiero que te han ocurrido durante los últimos meses. Lograrás dejar el pesimismo atrás y enfrentar los nuevos desafíos con energía y optimismo. En el terreno sentimental, el hombre de Aries no tendrá una buena semana. Te sentirás desanimado y desinteresado por tu relación amorosa. Tu pareja ha tenido actitudes que te han desilusionado profundamente y han provocado que ese enamoramiento tan grande que sentías en un principio se esfume completamente. Sin embargo, no te atreves a decirle a tu compañera sentimental lo que te ocurre y por eso empeorarás la situación. Aprovecha esta semana para tener una conversación franca con tu pareja y para expresarle abiertamente tus sentimientos. En cuanto a la mujer de Aries, recientemente has comenzado una relación sentimental y te estás esforzando para que la relación prospere y se transforme en algo serio y estable. Sin embargo, tu pareja no te está ayudando mucho. No te angusties sacando conclusiones precipitadas. Los astros te aconsejan que vayas con calma y que evites sobre todo las discusiones durante este fin de semana. En cuanto a la salud, se producirán incidencias planetarias que repercutirán negativamente en tu salud, sobre todo en los órganos del sistema reproductor. Ten mucha precaución a la hora de mantener relaciones sexuales, sobre todo si tienes encuentros sexuales ocasionales con personas desconocidas. Página anterior (1/13) - Página siguiente (3/13)