ARIES (21/3 al 20/4) Durante esta semana la vida de las personas de Aries se caracterizará por el movimiento. Realizarás imprevistamente viajes de cortos por asuntos de trabajo. Por otra parte, es muy probable que recibas una invitación de tus amigos para realizar un viaje al exterior dentro de aproximadamente dos meses. Acepta esta propuesta, no te preocupes por el dinero o los días de licencia que necesitas. Las soluciones irán apareciendo los próximos días. Encontrarás un compañero de trabajo que pueda cubrirte durante tus vacaciones y un pariente lejano te prestará el dinero que te hace falta. Serán para ti un viaje inolvidable así que no dejes de hacerlo. Será una buena semana en el terreno laboral y comercial para todas las personas de Aries. Finalmente, acabarás exitosamente ese proyecto al que le has dedicado tantos años de esfuerzo. Por diversos acontecimientos te enterarás de los directivos de la empresa en donde trabajas están teniendo en cuenta tu nombre para ocupar un cargo muy importante y esa noticia te llenará de regocijo En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Aries vivirán una semana muy complicada con sus parejas. El estrés que te provoca algunos problemas laborales y económicos se reflejará en tu humor. Te descargarás con la persona que amas y con tus hijos y familiares cercanos y con tus compañeros de trabajo. Sin embargo, es momento para que reflexiones y te des cuenta que no son ellos los culpables de la situación que estás viviendo.